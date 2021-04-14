Луганск, , 18:32 — REGNUM Украинский солдат госпитализирован в Константиновку с ранением, сообщил 14 апреля журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Офицер пояснил, что солдат подорвался на противопехотной мине, пытаясь установить её в районе Светлодарска. Мина сдетонировала, и рядовой 9-го батальона 59-й бригады получил минно-взрывные травмы.

Напомним, по данным Народной милиции ЛНР, на своих минах с конца июля 2020 года подорвались 267 украинских боевиков.

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