Санкт-Петербург, 14 апреля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года в Петербурге зарегистрировано 41 340 ипотечных сделок, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом 14 апреля сообщило Управление Росреестра по Санкт-Петербургу. Из общего числа таких сделок за январь-март 2021 года 6830 (16,5%) регистраций пришлось на льготную ипотеку.

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«Петербург остается лидером льготной ипотеки на жилье в новостройках <…> Всего с мая 2020 года, то есть с начала действия программы — 25 314», — отметил глава управления Владимир Корелин.

В то же время в первом квартале 2021 года в Петербурге на 14% уменьшилось общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве — их заключено 16 405, тогда как в 2020 году за тот же период было 19 116.

В целом же за первые три месяца 2021 года в Санкт-Петербурге общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок в сфере недвижимости составило 193 423, это на 20% выше аналогичного показателя 2020 года (161 007).