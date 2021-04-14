Архангельск, , 15:58 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 75 носителей коронавируса SARS-CoV-2, 38 из низ — в областном центре.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, новые заболевшие зарегистрированы также в Северодвинске, Котласе, Красноборском, Вельском, Пинежском и других районах области. Всего рна лечении находятся 1925 ковид-пациентов.

За последние сутки после COVID-19 выздоровели 90 человек. А всего с начала пандемии инфекцию перенесли 58 983 человека.

По данным федерального штаба, c начала пандемии от COVID-19 скончались 850 человек.