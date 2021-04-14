Москва, , 14:56 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила пакет законопроектов, освобождающих доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) от уплаты НДФЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Законопроекты были внесены в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР. Предлагается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц заработной платы, размер которой не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда. То есть речь идет о доходе в размере около 25 тыс. рублей.

Комитет Госдумы по бюджету и налогу выступил против поправок. Предлагаемое установление необлагаемого налогом размера заработной платы может послужить фактором, стимулирующим работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки, отмечает профильный комитет. Кроме того, превышение даже на один рубль дохода ставит в невыгодное положение граждан.

Большинство парламентариев согласились с позицией профильного комитета, законопроекты были отклонены.

НДФЛ в России составляет 13%.

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