Москва, , 14:51 — REGNUM В Москве объявили номинантов премии «Нацбест». В шорт-лист вошли пять книг.

Наибольшее количество баллов жюри — десять — набрала книга Михаила Гиголашвили «Кока». На втором месте оказался роман Александра Пелевина «Покров-17» с восемью баллами. Третье место заняла Вера Богданова с романом «Павел Чжан и прочие речные твари», который получил семь баллов. Далее в списке расположились Мршавко Штапич с романом «Плейлист волонтёра», Иван Шипнигов с романом «Стрим» и Даниэль Орлов с романом «Время рискованного земледелия».

Победитель Нацбеста-2021 получит 600 тысяч рублей, которые он разделит в пропорции 9:1 со своим номинатором. Другие финалисты премии получат по 60 тысяч рублей.