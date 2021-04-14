Владикавказ, , 14:46 — REGNUM В Северной Осетии увеличилось до 185 человек число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе было зафиксировано четыре случая летального исхода, сообщили 14 апреля в федеральном оперативном штабе.

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Среди умерших — трое мужчин в возрасте 82, 66 и 47 лет, а также 71-летняя женщина, сообщили в минздраве региона.

Общее число носителей коронавируса в Северной Осетии достигло 16 552 человек. За прошедшие сутки оно увеличилось всего на 13 человек — это наименьший показатель за последние месяцы. За этот же день выздоровели 32 пациента, а общее число сумевших справиться с болезнью составило 15 714 человек.