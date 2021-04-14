Таллин, , 14:35 — REGNUM В среду, 14 апреля, в Библиотеке национальных литератур Санкт-Петербурга пройдет лекция искусствоведа Андрея Дьяченко «Увлекательный мир графики. Гюнтер Рейндорф».

Об этом сообщили на странице посольства Эстонской республики в России в социальной сети Facebook.

Отмечается, что лекция пройдет в рамках цикла «Грани художественного творчества на примерах национальных культур народов постсоветского пространства».

Гюнтер-Фридрих Рейндорф — эстонский, советский художник-живописец, график, книжный иллюстратор, педагог. Народный художник СССР. Автор эскизов денежных знаков и оригиналов почтовых марок.

Стиль художника оформился ещё в 1910—1920 годах под влиянием модерна и ар-деко, творчества Сергея Чехонина и Ивана Билибина. Доминирующей в его творчестве была пейзажная графика. В эти годы выполнил большие серии, посвящённые острову Пакри, южной Эстонии, старому Таллину, северному побережью и южной Эстонии, островам Суурсари, Суур-Тютарсаар и Вяйке-Тютарсаар.

Мероприятие подготовлено совместно с Санкт-Петербургским обществом эстонской культуры. В рамках вечера в исполнении лауреата международных конкурсов, члена Санкт-Петербургского общества эстонской культуры Наталии Платоновой (фортепиано) прозвучат произведения эстонских композиторов.