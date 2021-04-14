Ижевск, , 14:04 — REGNUM По предварительным данным, госпитализированные из бассейна в Ижевске дети отравились парами хлора. Об этом сообщает минздрав Удмуртии.

После занятия в бассейне, из 16 человек недомогание почувствовали 11 граждан, включая семерых детей, которые были госпитализированы. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

«Состояние детей на данный момент удовлетворительное, никакой угрозы жизни нет, врачи скорой помощи сработали оперативно», — отметил заместитель главного врача ГКБ № 4 Татьяна Ипатова. По ее словам, уже сегодня двое детей будут выписаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля утром в одном из бассейновв Ижевске были проведены работы по обеззараживанию. А уже вечером дети были госпитализированы с признаками отравления. По данному факту проверки проводят прокуратуры и следственное управление СКР по Удмуртии.

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