Нур-Султан, , 14:05 — REGNUM Казахстан нацелен на дальнейшее развитие расширенного стратегического партнерства с США. Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с послом Казахстана в Вашингтоне Ержаном Ашикбаевым.

Токаев сказал, что двусторонние отношения между странами активно развиваются в сфере энергетики, сельского хозяйства и новых технологий. Глава государства дал послу поручения, направленные на выстраивание прочных отношений с администрацией президента США Джозефа Байдена.

Ранее бывший посол Казахстана в США Ержан Казыханов назначен на вновь учрежденную должность специального представителя президента по международным отношениям. Ержан Ашикбаев занимал должность заместителя министр иностранных дел.

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