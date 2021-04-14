Ижевск, , 10:30 — REGNUM В Удмуртии по факту отравления детей в одной из бассейнов Ижевска проводится совместная проверка органов прокуратуры, управления Роспотребнадзора и контролирующих органов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, бассейн находится по адресу: проезд Колоскова, 48. В составе группы на занятии присутствовали девять человек, поздно вечером семеро детей почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

По итогам проверки будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Также будет дана оценка законности ведения предпринимательской деятельности собственником объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, также проверку проводит следственное управление СКР по Удмуртии.

Уточнялось, что 13 апреля утром в бассейне были проведены работы по обеззараживанию. А уже вечером восемь детей были госпитализированы с признаками отравления. Все они получают квалифицированную медицинскую помощь. Их жизни ничто не угрожает.

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