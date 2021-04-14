Сиань, Китай, , 13:52 — REGNUM Из города Сиань, административного центра северо-западной китайской провинции Шэньси, отправился тысячный за текущий год грузовой железнодорожный состав по маршруту Китай — Европа. Об этом 14 апреля сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию из Сианьского подразделения Китайской железнодорожной корпорации.

Товарный поезд, состоящий из 50-ти вагонов, доставит в Старый Свет бытовую потребительскую продукцию китайского производства. Отмечается, что в нынешнем году в Сиане обработаны и подготовлены к отправке по европейскому маршруту почти 41,3 тыс. вагонов, что более, чем на четверть больше прошлогодних показателей.

Как считают китайские железнодорожники, подобные поставки на фоне крайне негативного воздействия пандемии коронавируса на авиационный и морской транспорт, сыграли стабилизирующую роль, подтвердив высокую эффективность железнодорожной логистики. Кроме того, именно железнодорожным транспортом была перевезена большая часть продукции противоэпидемического и в целом медицинского назначения.