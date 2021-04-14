Тегеран, , 13:50 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил 14 апреля, что решение Тегерана увеличить степень обогащение урана до 60% стало ответом на «ядерный терроризм» Израиля, якобы совершившего диверсию на иранском объекте в Натанзе, сообщает Agence France Press (AFP).

Тегеран, запускающий передовые центрифуги и производящий более очищенный уран, «является ответом на ваш злой умысел», — сказал Рухани в обращении, адресованном еврейскому государству.

«То, что вы сделали, было ядерным терроризмом», — сказал он в телевизионном выступлении, имея в виду прогремевший 11 апреля взрыв, в результате которого отключилось электричество на основном ядерном объекте в центральной части Ирана.

«То, что мы делаем, — законно», — добавил президент республики.

В Израиль не подтвердили и не отрицали свою причастность к инциденту, но в сообщениях общественного радио со ссылкой на неназванные источники в разведке в стране говорилось, что это была диверсионная операция со стороны разведывательного агентства Моссад.