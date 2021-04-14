Тегеран, 14 апреля 2021, 13:50 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил 14 апреля, что решение Тегерана увеличить степень обогащение урана до 60% стало ответом на «ядерный терроризм» Израиля, якобы совершившего диверсию на иранском объекте в Натанзе, сообщает Agence France Press (AFP).
Тегеран, запускающий передовые центрифуги и производящий более очищенный уран, «является ответом на ваш злой умысел», — сказал Рухани в обращении, адресованном еврейскому государству.
В Израиль не подтвердили и не отрицали свою причастность к инциденту, но в сообщениях общественного радио со ссылкой на неназванные источники в разведке в стране говорилось, что это была диверсионная операция со стороны разведывательного агентства Моссад.