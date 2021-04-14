Москва, 14 апреля, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Узбекистан намерен решать с Россией вопрос о расширении числа генеральных консульств в регионах РФ, сообщила председатель сената Узбекистана Танзила Нарбаева в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«У нас сейчас около 10 тыс. махаллей. Сейчас во всех махаллях идёт подготовительная работа с мигрантами, которые хотят выезжать на работу в Российскую Федерацию… Сейчас в Москве и шести регионах они существуют. Но вчера они (соотечественники) ставили вопросы открытия консульств и в других регионах тоже Российской Федерации. На что мы сказали, что будем работать с российской стороной, и этот вопрос будет решаться», — сказала Нарбаева.

«Это даёт людям решать вопросы на местах, вместе с властью, правительством того региона, где они работают. И конечно же, это удобно нашему министерству иностранных дел, министерству занятости», — добавила парламентарий.

Она сообщила, что 13 апреля о встрече со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и о подписании меморандума о сотрудничестве по вопросам трудовых мигрантов.

«До встречи с ней я встречалась со своими соотечественниками через ВКС и хотела бы отметить, что наши соотечественники, в отличие от всех предыдущих лет, очень довольны тем вниманием, которое оказывается в первую очередь со стороны нашего президента (Шавкат Мерзиеев — ИА REGNUM). Он создает очень хорошие условия для того, чтобы они приезжали в другие страны наиболее подготовленными, чтобы они знали язык, законодательство той страны, куда въезжают, подъемные, то есть выделение специальных средств, чтобы они могли приехать, решить вопросы с патентами, обустроиться, а после возвращения тоже даются определённые льготы для получения жилья, льготные кредиты», — рассказала Нарбаева.

Она не скрывала целей приезда мигрантов в Россию.

«В основном узбеки ездят для того, чтобы получить жилье, у нас же многодетные семьи, чтобы сделать свадьбу, чтобы решать свои вопросы какие-то. Это наша традиция. Поэтому в этих вопросах президентом изданы специальные нормативно-правовые акты, которые способствуют выделению специальных средств для того, чтобы их поддерживать и там», — отметила Нарбаева.