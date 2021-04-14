Москва, , 13:37 — REGNUM Русское географическое общество сформировало костяк, через который проводится идеология служения России и её сознательного изучения. Об этом 14 апреля заявил президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании попечительского совета организации.

Он рассказал о работе 85 отделений и 150 местных ячеек организации, а также создании 184 клубов молодёжного движения в 75 регионах и десяти странах.

«Таким образом сформировали костяк, через который проводим свою идеологию сознательного изучения России и служения ей», — сказал Шойгу.

По его словам, приоритетом является проведение массовых просветительских мероприятий, которые за десятилетие посетили 50 млн человек в ста странах мира.