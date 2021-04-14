Бишкек, , 13:21 — REGNUM В Киргизии задержали двух киргизстанцев по подозрению в государственной измене. Один из них — известный киргизстанский политолог Марат Казакбаев. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Спецслужбы утверждают, что имеют в своем распоряжении «неопровержимые доказательства причастности задержанных к совершению этого преступления», но при этом отказываются раскрывать подробности, ссылаясь на «секретность».

Отметим, что в соответствии с законодательством Киргизии, за государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В киргизском сегменте соцсетей некоторые пользователи высказывают предположение, что задержание Марата Казакбаева произошло по надуманному поводу и является политическим преследованием, поскольку политолог не был госслужащим, а потому не имеет доступа к каким-либо государственным секретам.