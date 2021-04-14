Пермь, , 13:20 — REGNUM В Прикамье произошёл рост суточного показателя выявленных носителей коронавируса. На 14 апреля отмечено 108 новых случаев, что на три больше, чем днем ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Лечение в больницах получают 30 человек, еще 78 пермяков находятся под меднаблюдением дома. Среди носителей коронавируса десять детей.

В конца марта 2020 года зарегистрирован 52 801 случая заражения. Выздоровели 47 615 человек. На сегодняшний день в COVID-центрах пребывают 694 пациента.

С начала пандемии в регионе от коронавируснй инфекции скончались 2045 пермяков. За последние сутки зафиксировано десять смертей.