Саратов, , 13:18 — REGNUM В Саратове с 14 апреля благоприятные погодные условия позволили организовать работу сезонных автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба городской администрации.

Пассажирские перевозки осуществляются по следующим маршрутам: №1 от улицы имени А. Н. Радищева до кирпичного завода (2-я Гуселка); №27 «Клиническая больница №3 СГМУ — Кумысная поляна»; №28 «Стадион «Волга» — Кумысная поляна»; №34 «ул.им.Радищева А.Н. — Дачи «Займище».

С 17 апреля начнутся перевозки по автобусным маршрутам: №49 «Сокурский тракт — Сады пос. Елшанка» и №230 «Сокурский тракт — Сады «Латухино».

ИА REGNUM напоминает, в 2021 году начало дачного сезона в Пензе запланировали с 24 апреля. Ожидается, что проезд до садовых товариществ по «Карточке садовода» останется на уровне прошлого года. По предварительным сведениям, автобусы по дачным маршрутам будут ездить до 1 июня в среду, субботу и воскресенье, а затем добавят в пятницу.

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