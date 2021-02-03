Пенза, , 09:51 — REGNUM В 2021 году начало дачного сезона в Пензе запланировали с 24 апреля. Пока ведутся переговоры с перевозчиками и председателями дачных сообществ. Об этом сообщил на совещании в администрации областного центра и. о. начальника городского управления транспорта Михаил Глушков.

Все дачные маршруты, которые были в 2020 году сохранены. Повышения цен пока не планировали. Ожидается, что проезд до садовых товариществ по «Карточке садовода» останется на уровне прошлого года. По предварительным сведениям, автобусы по дачным маршрутам будут ездить с 24 апреля по 1 июня в среду, субботу и воскресенье, а затем добавят в пятницу.

ИА REGNUM напоминает, начало дачного сезона в Пензенской области в 2020 году объявили с 1 мая. В связи с этим были организованы пассажирские перевозки на сезонных маршрутах до садовых участков с соблюдением санитарно-профилактических мер.

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