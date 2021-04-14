Красноярск, 14 апреля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс, прибывший 14 апреля на экономический форум, прокомментировал слухи о своей отставке и появившуюся в СМИ информацию о его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Krskstate.ru Губернатор Красноярского края Александр Усс

По словам Усса, в Москву он ездит регулярно:

«Что касается слухов. Я слухи, честно говоря, не комментирую, а встречи президента с губернатором и иными должностными лицами отмечаются на его официальном портале и по телевидению. Поэтому смотрите официальную информацию и смотрите телевизор».

Губернатор подчеркнул, что вся его жизнь связана с Красноярским краем, и он не понимает, кто и зачем запустил информацию о его «куда-то перемещении».

«Как бы пафосно это не звучало, я намерен служить Красноярскому краю. Когда я работал председателем Законодательного собрания, меня практически ежегодно куда-то «отправляли». Хочется вспомнить слова Высоцкого: «Не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь, я не уеду», — подытожил Александр Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о возможной отставке Александра Усса с поста губернатора Красноярского края появилась в апреле 2021 года. Слухи усилились, когда сибирский полпред Сергей Меняйло покинул свой пост и был назначен врио главы Северной Осетии. Некоторые политаналитики предположили, что Усс может стать новым полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

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Напомним, Усс руководит Красноярским краем с сентября 2021 года.