Новосибирск, , 15:48 — REGNUM Сергей Меняйло покидает пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО). Как стало известно 9 апреля, он назначен врио главы Северной Осетии.

Сергей Меняйло Kremlin.ru

В связи с этим встаёт вопрос, кто станет новым полпредом президента в СФО.

«Интрига с полпредом СФО. Если Меняйло уходит, то на этот пост может перейти один из сибирских губернаторов», — считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов.

По мнению политолога Сергея Комарицына (Красноярск), ясности с кандидатурой нового сибирского полпреда пока нет. Но по большому счёту это не так уж и важно, считает политолог.

«В своё время неожиданностью стало назначение Меняйло на этот пост, теперь его неожиданно назначили на должность врио главы Северной Осетии. А кто станет новым сибирским полпредом, на самом деле, не очень-то и важно. По моему мнению, институт полпредства себя давно изжил», — отметил Комарицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, когда всё только начиналось, институт полпредства выглядел серьёзно.

«Семь округов, все полпреды получили определённые полномочия. А на сегодняшний день это структура, от которой ничего не зависит. Я считаю, что Меняйло у нас в Сибири выполнял только представительские функции — приехать, представить, поздравить, вручить награды, поругать. Какого-то содержательного смысла в полпредстве нет, от самого полпреда тоже ничего не зависит. Все вопросы решают напрямую губернаторы. Поэтому для сибиряков нет абсолютно никакой разницы, кого поставят на этот пост», — резюмировал Сергей Комарицын.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 9 апреля 2021 года подписал заявление об отставке по собственному желанию с поста главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. На пост врио главы региона Путин назначил Сергея Меняйло.

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Справка: Сергей Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР. Окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова, Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Проходил военную службу на командных должностях Северного флота, командовал бригадой надводных кораблей Каспийской флотилии, занимал руководящие должности на Черноморском флоте. Вице-адмирал запаса. В июле 2016 года был назначен полпредом президента РФ в СФО, до этого являлся губернатором Севастополя.