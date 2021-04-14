Дубай, ОАЭ, , 13:19 — REGNUM Мессенджер Telegram запустил еще две версии своего приложения, доступные для мобильных и стационарных устройств. Об этом пишет издание vc.ru 14 апреля.

По данным издания, обе версии поддерживают основные функции Telegram, а также анимированные стикеры, тёмную тему, папки, комментарии и прочее. Представители компании объясняют запуск новых версий «верой во внутреннюю конкуренцию».

Ранее стало известно, что владельцы Telegram планируют провести публичное размещение акций компании. Они рассчитывают на оценку в $30−50 млрд.

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