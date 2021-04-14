Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Глубокое разочарование в связи с решением федерального правительства Сомали одобрить законопроект, расширяющий мандат президента и парламента на два года выразили в Государственном департаменте США. Соответствующее заявление опубликовала 13 апреля пресс-служба ведомства.

«Мы неоднократно подчеркивали, что для мира, стабильности, процветания и эффективного государственного управления Сомали жизненно важно, чтобы федеральное правительство и государства-члены Федерации достигли консенсуса в отношении дальнейшего продвижения избирательного процесса», — указали в ведомстве.

«Мы также ясно дали понять, что Соединенные Штаты не поддерживают продление мандатов без широкой поддержки политических заинтересованных сторон Сомали, равно как и Соединенные Штаты не поддерживают параллельные или частичные избирательные процессы», — добавили в ведомстве.

В Госдепе подчеркнули, что подобного рода шаги будут носить крайне разрушительный характер для процесса федерализации и политических реформ. Кроме того, они отвлекут внимание от борьбы с исламистами «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Осуществление этого законопроекта создаст серьезные препятствия для диалога и еще больше подорвет мир и безопасность в Сомали. Это заставит Соединенные Штаты переоценить наши двусторонние отношения с федеральным правительством Сомали, включить в них дипломатическое взаимодействие и помощь, а также рассмотреть все доступные инструменты, включая санкции и визовые ограничения, для реагирования на попытки подорвать мир и стабильность», — отметили американские дипломаты.

«Мы призываем федеральное правительство Сомали и руководителей государств-членов Федерации срочно вернуться к переговорам и договориться о дальнейших действиях по разрешению избирательного кризиса. Мы настоятельно призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, продолжать диалог и избегать дальнейших односторонних действий, которые приведут к обострению напряженности и подорвут демократические процессы и институты Сомали», — заключили в ведомстве.