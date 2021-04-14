Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем, итоговом чтении приняла закон, направленный на расширение целей кредитных договоров, в отношении которых реализуются меры государственной поддержки, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Закон расширяет возможности использования 450 тыс. рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

«Это важное решение, учитывая, что недостроенный дом стоит значительно дешевле, чем готовый «под ключ», — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Меры государственной поддержки реализуются в отношении ипотечных жилищных кредитов (займов), которые предоставлены на приобретение или строительство домов, включая оплату неотделимых улучшений, оплату ремонта этих объектов, уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключение которых предусмотрено кредитными договорами (договорами займа).

Прописывается, когда гражданин вправе обратиться за поддержкой к государству.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

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