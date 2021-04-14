Москва, , 11:58 — REGNUM В рамках проекта «Индустриальные кварталы» по благоустройству бывших промзон Москвы особое внимание планируется удалять строительству социальных объектов. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, благодаря этому проекту с привлечением средств частных инвесторов планируется возвести свыше 90 соцобъектов. На территории бывших промзон появится не менее 40 новых школ, а также не менее 50 дошкольных образовательных учреждений. Также будут построены пять новых храмов, общей площадью 11 тысяч кв. метров.

«Особое внимание в рамках создания новых «индустриальных кварталов» города будет уделено физкультурно-оздоровительным комплексам. Уже сейчас мы запланировали по меньшей мере 27 новых объектов, включая один аквапарк», — добавил Ефимов.

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