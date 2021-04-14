Симферополь, , 11:38 — REGNUM Заявление о привлечении к уголовной ответственности возбуждении в отношении группы граждан Украины за совершение преступления против мира и безопасности человечества находится на финальной стадии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе Госсовета Республики Крым по итогам заседания рабочей группы.

Заместитель руководителя рабочей группы для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым, председатель Комитета Госсовета по законодательству Сергей Трофимов сообщил о получении информации о влиянии прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу на экосистему Крыма. В частности, на полуострове фиксируется общее обеднение видового состава орнитофауны, что связано с коренной перестройкой сформировавшихся за последние 60−70 лет биоценозов. Также были выявлены факты ухудшения общего состояния популяций практически двух десятков видов птиц, отмечено негативное влияние от перекрытия Северо-Крымского канала на водно-болотные угодья международного значения «Центральный Сиваш» и «Восточный Сиваш».

Трофимов напомнил, что Украина является участником Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, а также напомнили, что по преступлениям, квалифицирующимся как экоцид, сроки давности не применяются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму заявили о предъявлении иска по водной блокаде полуострова Крым трём гражданам Украины.