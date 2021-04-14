Саранск, , 10:50 — REGNUM В Мордовии вынесен приговор в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в апреле-мае 2019 года осужденный в салоне патрульного автомобиля применял в отношении задержанных им водителей алкотестер, который не был включен в Государственный реестр средств измерений. Создавая видимость наличия у водителей алкогольного опьянения он за взятку предлагал не составлять протокол об административном правонарушении. Сумма взяток составляла от трех до десяти тыс. рублей. Всего он получи около 24 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по региону.

В ходе следствия из органов внутренних дел мужчина был уволен.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Осужденный также лишен звания «полковник полиции».

Как сообщало ИА REGNUM, Ачинский районный суд 13 апреля признал бывшего начальника ГИБДД МО МВД РФ «Большеулуйское» виновным в получении взятки в крупном размере. по данным СКР, в 2017 году бывший начальник лесничества, занимавшийся незаконной заготовкой и перевозкой леса, обратился к своему знакомому предпринимателю. Он попросил его решить с начальником ОГИБДД вопрос, касающийся беспрепятственного проезда по дорогам района двух лесовозов. Машины перевозили лес без необходимых документов. Через некоторое время он попросил взамен взятку в виде сруба дома стоимостью 170 тыс. рублей. Сруб привезли на его дачный участок.

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