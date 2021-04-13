Красноярск, , 15:08 — REGNUM Ачинский районный суд 13 апреля признал бывшего начальника ГИБДД МО МВД РФ «Большеулуйское» Евгения Рассказчикова виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Суд приговорил Рассказчикова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

Напомним, по данным СКР, в 2017 году бывший начальник лесничества, занимавшийся незаконной заготовкой и перевозкой леса, обратился к своему знакомому предпринимателю. Он попросил его решить с начальником ОГИБДД вопрос, касающийся беспрепятственного проезда по дорогам района двух лесовозов. Машины перевозили лес без необходимых документов.

После состоявшегося разговора начальник ОГИБДД МО МВД «Большеулуйское» поручил своим подчинённым обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей. Через некоторое время он попросил взамен взятку в виде сруба дома стоимостью 170 тыс. рублей. Сруб привезли на его дачный участок.

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