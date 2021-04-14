Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в новом интервью, что она бы дала отпор погромщикам, ворвавшимся в здание Капитолия 6 января, сообщает The Hill.

«Ну, я довольно крута. Я уличный боец», — отметила Пелоси в беседе с корреспондентом USA Today, признав, что некоторые бунтовщики намеревались причинить ей вред.

«У них была бы битва в их руках», — добавила она, пошутив, что и у нее было свое оружие — в виде туфель на шпильке.

Пелоси вместе с бывшим вице-президентом Майком Пенсом была одной из основных целей погромщиков, наведших хаос в здании Капитолия 6 января, когда Конгресс собрался для подтверждения результатов выборов. Во время инцидента они ворвались в кабинет спикера, уничтожая и похищая при этом различных предметах.