Вашингтон, 14 апреля 2021, 10:46 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в новом интервью, что она бы дала отпор погромщикам, ворвавшимся в здание Капитолия 6 января, сообщает The Hill.
Пелоси вместе с бывшим вице-президентом Майком Пенсом была одной из основных целей погромщиков, наведших хаос в здании Капитолия 6 января, когда Конгресс собрался для подтверждения результатов выборов. Во время инцидента они ворвались в кабинет спикера, уничтожая и похищая при этом различных предметах.