Москва, 14 апреля 2021, 10:45 — REGNUM В Минприроды РФ опровергли курсирующие в соцсетях слухи о прекращении финансирования программы использования обученных хищных птиц для охраны Дома правительства РФ от ворон и голубей. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.
«Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по состоянию на 13 апреля 2021 года финансовые средства на сумму 21,3 млн рублей по поручению заместителя председателя правительства РФ
Кроме этого, уже создано техническое задание на 21,3 млн рублей для проведения конкурса по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году.