Москва, , 10:45 — REGNUM В Минприроды РФ опровергли курсирующие в соцсетях слухи о прекращении финансирования программы использования обученных хищных птиц для охраны Дома правительства РФ от ворон и голубей. Об этом РИА Новости заявили в ведомстве.

«Содержание полезных птиц, их питание и ветеринарное обслуживание с момента запуска проекта на объекте (июнь 2020 года) и по настоящее время находится в надлежащем состоянии», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля 2021 года финансовые средства на сумму 21,3 млн рублей по поручению заместителя председателя правительства РФ от 31.03.2020 № ДГ-П42−3125 находятся на лицевом счете Минприроды. Данные средства были спланированы в 2020 году на финансовый 2021 год.

Кроме этого, уже создано техническое задание на 21,3 млн рублей для проведения конкурса по осуществлению орнитологической защиты Белого дома в 2021 году.