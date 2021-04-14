Москва, , 10:39 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила разобраться с тарифами на электроэнергию в регионах России и к концу 2021 года доложить на заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

«Надо думать, как найти решение, чтобы выровнять эту ситуацию. Поэтому, если вы не возражаете, давайте дадим поручение Алексею Журавлёву, комитету по экономической политике, комитету по региональной политике и федеративному устройству домашнее задание до конца года поработать по этому вопросу и до конца года подготовить системные решения», — сказала Матвиенко.

Это непростая задача, одномоментно ее не решить, отметила сенатор.

«Если посмотреть разброс стоимости цены на электричество для граждан, для «промки», как говорят — в разы отличается…» — констатировала спикер Совфеда.

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