Берлин, , 10:30 — REGNUM В сети появились снимки тестового образца новой версии купе Porsche 911 под названием Sport Classic. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Porsche 911 Sport Classic Motor1

На снимках изображен автомобиль с гладкими крыльями, спойлером на корме и с выштамповкой на крыше. Сзади в бампер вмонтированы два патрубка выхлопной системы. Лицевая часть тестовой машины позаимствована у модели Turbo S. Колёса Sport Classic имеют центральный замок.

Ожидается, что будущая новинка будет оснащена 470-сильным силовым агрегатом. По предварительной информации, тираж автомобиля будет ограничен парой сотен экземпляров. Официальная премьера авто состоится не ранее 2022 года.

Ранее американская компания Mecum в США выставила на аукцион гоночный автомобиль Porsche 928. Максимальная скорость этого авто равна 377 км/ч, а мощность составляет 1114 л. с.

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