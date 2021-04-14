Москва, , 10:15 — REGNUM В России при текущем показателе профицита бензина в 10−12% внутреннее потребление увеличилось по сравнению с показателем 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова.

«По данным Росстата в 2020 году производство дизельного топлива К5 составило 78,4 млн тонн, отгрузка на внутренний рынок — 25,2 млн тонн или 32%, на экспорт — 53,2 млн тонн или 68%. Производство высокооктанового бензина К5 по итогам 2020 года составило 38,5 млн тонн, отгрузка на внутренний рынок — 32,7 млн тонн или 85%, на экспорт — 5,8 млн тонн или 15%, — сказала она. — Получается, что при текущем показателе профицита бензина в 10−12% внутреннее потребление увеличилось по сравнению с показателем прошлого года. Это связано как с сезонным ростом спроса на внутреннем рынке, так и снижением объемов импорта российского бензина европейскими потребителями. При этом избыточные объемы бензина могут быть направлены на экспорт».

Кроме того, она уточнила, что на рост цен на бензин больше влияет региональный дефицит, нежели профицит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, производство бензина в РФ превысило внутренний спрос.

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