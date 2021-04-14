Абакан, , 09:57 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 13 человек, за весь период пандемии — у 22 044. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 апреля в республиканском правительстве.

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Выздоровели 21 345 человек (96,8% от числа выявленных носителей вируса), в том числе шестеро — за сутки.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 94 ковид-пациента, в стационарах — 88. Я тяжёлом состоянии находятся 24 человека, к аппаратам ИВЛ подключены девять пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Хакасии выявили 12 носителей коронавируса, выздоровели 57 человек.

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