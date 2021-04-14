Москва, , 09:38 — REGNUM Московская ГКБ №1 им. Пирогова начнёт использовать беспилотный автомобиль отечественного производства, сообщает 14 апреля официальный сайт мэра и правительства Москвы.

С сентября 2020 года на территории медучреждения курсировал беспилотный автомобиль иностранного производства. Теперь его заменит российская разработка.

Над создание автомобиля работали специалисты научно-исследовательского института «МосТрансПроект» и МАДИ. Транспортное средство прошло сертификацию в «НАМИ». Отмечается, что по закону во время эксплуатации беспилотника за рулём должен находиться оператор, контролирующий безопасность движения.