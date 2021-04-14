Москва, , 09:28 — REGNUM Ростуризм рассматривает варианты поддержки туристических операторов в связи с ограничениями на авиасообщение России с Турцией и Танзанией. Об этом на своей странице в Instagram написала глава ведомства Зарина Догузова.

«Оперативно смотрим и другие финансовые меры поддержки операционной деятельности [туристических операторов]», — написала Догузова.

Ранее Россия ввела ограничения на полёты в Турцию и Танзанию в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в этих странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не искать в этом решении политической подоплёки.