Абакан, 14 апреля 2021, 09:27 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о штормовом ветре.
Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО ЧС и ПБ, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра, 14 апреля в Хакасии ветер усилится до 15−20 м/с.
Местами порывы ветра будут достигать 24 м/с. Жителей республики призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 апреля ожидается до 23 градусов тепла.
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