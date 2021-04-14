Абакан, , 09:27 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о штормовом ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по ГО ЧС и ПБ, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра, 14 апреля в Хакасии ветер усилится до 15−20 м/с.

Местами порывы ветра будут достигать 24 м/с. Жителей республики призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 14 апреля ожидается до 23 градусов тепла.

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