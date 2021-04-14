Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве 14 апреля ожидается до 23 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

"На фоне повышенного атмосферного давления, прогнозируется ещё один солнечный и аномально тёплый день с температурой, соответствующей показателям начала июня с претензией на очередной рекорд», — рассказали синоптики.

В прогнозе отмечается, что подобного тепла в столице не было примерно 60 лет. В Москве ожидается переменная облачность. Столбик термометров поднимется до 23 градусов, в Подмосковье — до 24 градусов. Скорость ветра не превысит восьми метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии пожароопасный сезон планируется объявить с 25 апреля, что на три недели раньше, чем было в 2020 году.

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