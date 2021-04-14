Грозный, , 09:20 — REGNUM Требование Алексея Навального предоставить ему для изучения Коран — является популистским и оскорбительным для мусульман. Оппозиционер, скорее всего, намерен использовать эту священную книгу для достижения каких-то своих политических целей или провокаций. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его мнению, у человека, называющего мусульманок, носящих хиджаб, средневековыми дикарями и участвующего в акциях против строительства мечетей, нет никакого морального права упоминать священную книгу.

«Без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций, как это давно научились делать в Европе», — считает Кадыров.

Глава Чечни призвал сотрудников колонии, в которой отбывает наказание Навальный, не позволять сеять межконфессиональную вражду и не давать ему Коран.

«Если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает Ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь), то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками», — написал чеченский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный, осуждённый за мошенничество по делу «Ив Роше», подал иск против администрации исправительной колонии за то, что ему не дают книги из составленного им списка, в частности, не предоставляют право изучить Коран.