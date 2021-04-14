Владивосток, , 09:01 — REGNUM В Приморье поступило ещё 16 200 доз вакцины «Спутник V», за весь период прививочной кампании доставлено 105 378 доз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Ожидаем поставку второй российской вакцины — «ЭпиВакКорона». У вакцин разные способы и условия хранения, и в общем, это основное отличие двухкомпонентных вакцин между собой», — сказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

На 14 апреля вакцинировались от коронавируса уже 78 237 приморцев, из них завершили курс — 54 389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии отмечают увеличение количества больных COVID-19 в стационарах.