Берлин, 14 апреля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Житель Берлина выставил на продажу УАЗ-2206 («Буханка») с раскладным жилым модулем на крыше. Объявление о продаже опубликовано на сайте Ebay.

Ebay УАЗ «Буханка» с палаткой на крыше

Пробег выставленного на продажу авто составляет 1,5 тыс. км. Судя по описанию, автомобиль никогда не попадал в аварию.

Машина укомплектована светодиодной оптикой, экспедиционным багажником, а в салоне имеются раскладной диван и аудиосистема с поддержкой Bluetooth.

В движение УАЗ приводит бензиновый мотор объёмом 2,7 литра. Производительность силового агрегата равна 112 л. с. (198 Нм). «Движок» сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией и приводом 4×4.

Продавец хочет выручить за свою машину 25 999 евро (около 24 млн рублей).

Ранее Ульяновский автозавод представил в Чили вседорожник «Патриот», оснащенный автоматической трансмиссией PUNCH Powerglide и мотором производительностью 149,6 л. с. Автомобиль соответствует всем местным требованиям и не требует конструктивных доработок.

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