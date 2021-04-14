Джакарта, , 08:41 — REGNUM Тектоническое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает Antara.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 135 км к юго-востоку от города Битунг. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

«Землетрясение ощущалось в городах Битунг и Манадо», — заявили в оперативном штабе геофизической станции Винангун, город Манадо.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.