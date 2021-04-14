Ульяновск, , 07:49 — REGNUM В Ульяновской области удалось спасти «краснокнижного» лебедя-шипуна с простреленным крылом, но он не сможет больше летать и будет жить в центре спасения диких животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Раненого лебедя обнаружили охотники в Чердаклинском районе во время объезда охотничьих угодий: у него было прострелено крыло. За счёт областного охотсообщества птице сделали операцию в ульяновском аграрном университете, удалив часть крыла.

13 апреля «пациента» поселили в ульяновском центре спасения диких животных в вольере с другим пострадавшим лебедями.

«К сожалению, лебедь больше не сможет находиться в естественных природных условиях, поэтому будет жить в центре», — говорится в сообщении.

В минприроды отмечают, что лебедь-шипун занесён в Красную книгу Ульяновской области. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесено судебное решение по делу о незаконной охоте. Браконьер убил косулю, возместив в досудебном порядке возместил 120 тыс. рублей ущерба. С учётом судебного штрафа он заплатит 170 тыс. рублей.

Подробнее: Ульяновский браконьер заплатил крупный штраф за убитую косулю