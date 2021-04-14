Буэнос-Айрес, 17 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Аргентина 20 декабря отправит в Боливию самолет с миллионом вакцин jn СЩМШВ-19 в рамках политики солидарности и взаимности в борьбе с пандемией во всем мире. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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По данным министерства иностранных дел Аргентины, отправка груза организуется совместно с министерством здравоохранения. На борту самолета ВВС «Геркулес» C-130 будет находиться делегация во главе с главой министерства здравоохранения Карлой Виццотти и главой комиссии «Белых касок» Сабиной Фредерик, которые отправятся в Боливию для обмена опытом по стратегиям вакцинации.

Это будет крупнейшая передача доз между странами Южной Америки с момента объявления пандемии, сообщает МИД Аргентины. Партия будет состоять из доз вакцины компании AstraZeneca.