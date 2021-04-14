Благовещенск, , 06:42 — REGNUM В Приамурье за минувшие сутки выявили всего 12 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 11 человек болеют ОРВИ. У одного пациента на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

За весь период пандемии в Приамурье выявили уже 22 092 случая заражения коронавирусом.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в области за последние сутки скончался ещё один носитель коронавируса. За всё время жертвами COVID-19 стали 263 жителя Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО коронавирусные ограничения продлили до 17 мая.