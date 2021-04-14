Варшава, , 06:37 — REGNUM Глава CD Projekt Red Адам Кичиньский дал понять, что студия даже и не думает бросать проект Cyberpunk 2077 и в будущем хочет решить все проблемы игры. Об этом 14 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Он заявил, что не представляет себе ситуацию, при которой игра может быть отложена «на полку».

«Мы убеждены, что можем довести игру до такого состояния, чтобы мы могли ею гордиться и, следовательно, успешно продавать ее в течение долгих лет», — сказал Кичиньский.

Напомним, геймеры ожидали, что множество проблем Cyberpunk 2077 решит патч 1.2, который вышел 29 марта 2021 года. Разработчикам удалось исправить некоторые ошибки, однако многие игроки всё равно остались недовольны. Они указали на то, что к нерешённым проблемам добавились новые.

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