Приштина, , 07:23 — REGNUM Совет Безопасности ООН 13 апреля провел заседание, посвященное обсуждению проблемы Косово.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст выступления главы министерства иностранных дел и диаспоры Косово Доники Герваллы перед членами Совета. Это ее первое выступление в Совете Безопасности.

…Уважаемые участники, уважаемые коллеги,

Всего за неделю до того, как парламент Косово избрал новое правительство Республики Косово после проведения исторических выборов завершился текущий отчетный период УНМИК (администрация ООН в Косово — ИА REGNUM).

В первые раз за историю стран Балкан большая часть народа отдала голос за освобождение от коррупции и преступности.

Республика Косово вступает в новую эпоху. Мы на пути к реализации воли и требования нашего народа; то есть сделать нашу страну полноправным и уважаемым членом семьи народов, в которых господствует верховенство права, демократия и равные возможности для всех.

…Я буду ссылаться на детали отчета несколько позже, теперь же важно понять новые качества этого правительства и его подхода.

Ясно, что Косово, как и другие страны, до сих пор борется с пандемией. Тут я хотела бы поблагодарить наших друзей и партнеров за помощь в обеспечении вакцин для Косово.

…Срочные вопросы начинаются с проведения реформ в сфере правосудия и обеспечения потока инвестиций, а также создания рабочих мест — это привлечение иностранных инвестиций и установление верховенства права вместо коррупции; все это в стране с молодым, живым населением, устремившим взор на Европу.

…Теперь люди доверили нам эту исторические перемены и мы намерены воплотить их в жизнь.

Косово продолжает быть приверженным пути интеграции в Европейский союз и НАТО — что можно понять даже из флага, который помещен за моей спиной. Для многих это большая радость, а для некоторых — беспокойство.

Мы также стараемся в определенный момент в будущем стать и членами Организации объединенных наций.

Мы протягиваем всем руку с доверием, поскольку мы все связаны общей судьбой на нашей маленькой и хрупкой планете.

С нашим почти 3000-летним культурным наследием мы вместе с греками представляем две самые древние культуры в Европе.

Наша страна мала, но очень особенна, у нее нет страха. Напротив, мы готовы вступить в существенные и серьезные дискуссии с теми, кто ответственны за большинство конфликтов, произошедших в последние десятилетия, а также в совершении геноцида в Боснии и Герцеговине и Косово.

…Мы выступаем за примирение, однако у многих людей с Сербией связаны ужасные истории.

Премьер-министр республики Косово в студенческие годы был осужден на суде, являвшемся политическим представлением, поставленным авторитарным сербским режимом и затем на протяжении двух лет переживал жестокое и дурное обращение в тюрьме.

Заместитель председателя парламента Косово в 13-летнем возрасте пережила геноцид сербских сил, в ходе которого ее мать, дед, два младших брата и другие члены семьи были убиты. Эта невинная девочка получила 13 ран, и она еле выжила.

Одна из юных депутатов нашего парламента, получившая большую поддержку у народа, была изнасилована сербскими военными всего в 16 лет. Ей достало смелости преодолеть мучительное бремя и во всеуслышание рассказать об этих преступлениях. Она выступает от лица 20 тысяч жертв сексуального насилия и широко уважается за то, что она взяла на себя этот груз. До настоящего момента ни один из сербских насильников не понес ответственности за все эти случаи.

… Также, большая часть тех, кто творили эти неописуемые преступления, которые повлекли за собой свыше 15 тысяч смертей всего за несколько месяцев в нашей стране, до сих пор живы. Они наслаждаются жизнью в Сербии и часто даже похваляются этими убийствами.

Представьте эти цифры для ваших стран.

Эти жертвы бы означали свыше 1,2 миллиона убитых в России всего за год. Это означало бы 2,6 миллиона убитых американцев в США за год. Это значило бы 11,6 миллиона китайцев, убитых в Китае всего за год.

…Сербия. даже не признает, что самые большие преступления против человечества на европейской земле после нацистской Германии были совершены во имя Великой Сербии в последние десятилетия.

…Сербия должна знать и признавать, что должна заплатить цену своих убийственных преступлений.

Сербия должна посмотреть в лицо прошлому, освободиться от своих геноцидальных корней и попытаться стать подлинно цивилизованной европейской страной.

Сербия погрязла в прошлом — в темном прошлом. Средневековое мышление сербских элит, застрявшее во мраке и прошлом, подтолкнуло Сербию к расизму, вылившемуся в фашизм и геноциды 1990-х годов.

Всего 80 лет назад нацистская Германия начала бомбардировки Белграда и осуществила геноцид в отношении сербов, евреев и других народов, включая и албанский народ, восставший против фашизма.

Позвольте мне искренне спросить: что побудило жертв геноцида и фашизма собственноручно осуществить геноцид, закончить фашизмом и в итоге даже не принять за это ответственность?

…Мир знает, даже большинство противников знает: независимость Республики Косово — завершенное дело.

Чем скорее Сербия признает реальность, тем скорее она сможет от темного будущего перейти к светлому будущему.

Мы, с нашей стороны остаемся открыты, несмотря на весь вред, который Сербия причинила нашему народу, протянуть руку для переговоров и признания друг друга.

Давайте начнем новую эпоху.

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