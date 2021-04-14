Хабаровск, , 05:36 — REGNUM Во время рейда инспекторов национального парка «Анюйский» в районе села Арсеньево, в реке Анюй Хабаровского края был обнаружен обезглавленный труп тигра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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Труп животного зацепился за ветки деревьев в реке. Работники нацпарка вытащили тело тигра на берег, чтобы его не унесло дальше и охраняли до приезда полиции.

Огнестрельных ранений на теле животного не обнаружено, но отсутствие головы свидетельствует о криминальном характере смерти тигра.

Тело животного передано на экспертизу в Центр «Амурский тигр». Специалистам предстоит выяснить, когда погиб тигр и как долго пробыл в воде. Возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что труп принесло на территорию парка с ледоходом, откуда — неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Соболиный Пожарского района Приморья отловили взрослого самца-трёхлетку амурского тигра, который представлял угрозу местным жителям. Хищника временно поселили в центр реабилитации диких животных в Алексеевке, где он пробудет до принятия решения о его выпуске.