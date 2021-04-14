Тегеран, 14 апреля 2021, 08:21 — REGNUM 13 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи объявил, что страна обдумывает возможность начать 60-процентное обогащение урана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Арагчи в письме генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Мариано Гросси заявил, что Исламская Республика Иран начнет обогащение урана до 60%.
Арагчи находится в Вене для участия в новом раунде переговоров с группой 4+1 и представителем ЕС в рамках совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Напомним, что 2 апреля стартовало 18-е заседание совместной комиссии в режиме онлайн с участием представителей Ирана и группы 4+1. Встреча прошла в Вене, при этом в данный момент две рабочие группы по снятию санкций и ядерным мерам работают над ослаблением напряженности между Исламской Республикой и США.