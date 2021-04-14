Пекин, , 04:49 — REGNUM Шесть человек погибли и еще трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Китая, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в городе Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщили 13 апреля местные власти.

Авария произошла около 6:55 по Пекину, когда тяжелый грузовик внезапно потерял управление, съехал с дороги, сбил сельчанина и врезался фургон, перевозивший восьмерых человек.

Пострадавшие находятся на лечении в больнице. После предварительного следствия вождение в нетрезвом виде было исключено, ведется дальнейшее расследование.