Пекин, 14 апреля 2021, 04:49 — REGNUM Шесть человек погибли и еще трое получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Китая, сообщает 13 апреля агентство Синьхуа.
Трагедия произошла в городе Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, сообщили 13 апреля местные власти.
Авария произошла около 6:55 по Пекину, когда тяжелый грузовик внезапно потерял управление, съехал с дороги, сбил сельчанина и врезался фургон, перевозивший восьмерых человек.
Пострадавшие находятся на лечении в больнице. После предварительного следствия вождение в нетрезвом виде было исключено, ведется дальнейшее расследование.