Приштина, , 04:16 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи-Садриу 13 апреля провела встречу с тремя из пяти своих предшественников: Фатмиром Сейдиу, Бехджетом Пацолли и Атифете Яхьягой.

Еще двоих бывших президентом Косово Османи увидеть лично не могла: крайне популярный первый президент Косово Ибрагим Ругова скончался в 2006 году, а один из лидеров Армии освобождения Косово (алб. УЧК) в годы Косовской войны, бывший президент Косово Хашим Тачи с ноября находится под стражей в Гааге и обвиняется в совершении военных преступлений.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что целью созванной ей встречи является создание новой институциональной культуры консультирования. По мнению политика, это необходимо для прогресса края.

Президент Османи отметила заслуги каждого из политиков в процессе государствостроительства Косово и выразила надежду на сотрудничество с ними в будущем.

Такой ход демонстрирует готовность нового президента Косово выступить в качестве объединяющей фигуры и сотрудничать с оппозицией.

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